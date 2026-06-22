В Хабаровском крае подростка развели на 930 тысяч через «списки ЕГЭ»

По данным надзорного ведомства, всё произошло в мае 2025 года. Подростку позвонили неизвестные и заявили, что его якобы нет в списках на сдачу экзаменов. После этого собеседники убедили мальчика продиктовать код доступа от кабинета на портале госуслуг. Затем схема стала ещё жёстче: подростка уговорили перевести родительские деньги на так называемый «безопасный счёт».