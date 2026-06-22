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В Хабаровском крае подростка развели на 930 тысяч через «списки ЕГЭ»

Дроппера обяжут вернуть всю сумму, украденную мошенниками.

В Хабаровском крае суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании денег, которые мошенники выманили у 15-летнего подростка. Проверку провела прокуратура района имени Полины Осипенко по обращению матери мальчика, сообщили в прокуратуре региона.

По данным надзорного ведомства, всё произошло в мае 2025 года. Подростку позвонили неизвестные и заявили, что его якобы нет в списках на сдачу экзаменов. После этого собеседники убедили мальчика продиктовать код доступа от кабинета на портале госуслуг. Затем схема стала ещё жёстче: подростка уговорили перевести родительские деньги на так называемый «безопасный счёт».

В итоге со счёта семьи ушло 930 тысяч рублей. Деньги поступили на счёт человека, с которого прокуратура позже потребовала взыскать сумму как неосновательное обогащение, а также проценты за пользование чужими средствами.

Суд согласился с требованиями прокурора. Теперь деньги должны взыскать в пользу пострадавшей стороны. Исполнение судебного решения остаётся на контроле надзорного ведомства.