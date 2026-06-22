Подросток сделал праздничный выстрел и ранил 11 человек на свадьбе в Турции: вот как это произошло

Также сообщалось, что в США собака случайно выстрелила в собственного хозяина. 53-летний мужчина чистил ружье в спальне и решил сделать перерыв. Он положил дробовик на кровать, а сам сел рядом. В этот момент на постель прыгнула собака — она случайно задела дробовик, и тот выстрелил ему в спину.