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Подросток сделал праздничный выстрел и ранил 11 человек на свадьбе в Турции: вот как это произошло

Подросток рикошетом ранил 11 человек на свадьбе в Турции.

Источник: Комсомольская правда

Одиннадцать человек получили ранения во время свадьбы в Турции. Причиной стал один выстрел, который сделал 15-летний подросток. Речь идёт о традиционном праздничном выстреле в воздух, такая практика характерна для некоторых регионов Турции, информирует издание Milliyet.

«Подросток хотел произвести выстрел в воздух во время церемонии вывоза невесты, однако дробь после выстрела срикошетила от земли и ранила 11 человек», — сказано в публикации.

Всех раненых доставили в больницу, их осмотрели медики. Госпитализация понадобилась только двоим пострадавшим, их жизни ничего не угрожает.

Правоохранительные органы проводят проверку, подростка допросили, сообщает издание.

Ранее в Бразилии произошла душераздирающая трагедия — двухлетний мальчик случайно застрелил свою мать, играя с отцовским пистолетом.

Также сообщалось, что в США собака случайно выстрелила в собственного хозяина. 53-летний мужчина чистил ружье в спальне и решил сделать перерыв. Он положил дробовик на кровать, а сам сел рядом. В этот момент на постель прыгнула собака — она случайно задела дробовик, и тот выстрелил ему в спину.

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