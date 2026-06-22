Депутат Разворотнева: монополия на доставку квитанций может поднять платежи за ЖКХ

Она также указала, что сейчас бумажная квитанция остается приоритетной — от нее можно отказаться. Многие до сих пор пользуются бумагой и могут даже не узнать, что документы теперь только в электронном виде. Это, по ее мнению, может снизить платежную дисциплину.