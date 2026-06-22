Для юных хабаровчан провели экскурсию по пожарной части Хабаровска

Детям провели экскурсию по первой пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Юным посетителям рассказали о работе пожарных, показали рабочие помещения и пожарный автомобиль, а также — о назначении специального оборудования и инструментов. Еще дети примерили форму пожарных и смогли задать интересующие вопросы.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше