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Для юных хабаровчан провели экскурсию по пожарной части Хабаровска

Детям провели экскурсию по первой пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Юным посетителям рассказали о работе пожарных, показали рабочие помещения и пожарный автомобиль, а также — о назначении специального оборудования и инструментов. Еще дети примерили форму пожарных и смогли задать интересующие вопросы.

Детям провели экскурсию по первой пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Юным посетителям рассказали о работе пожарных, показали рабочие помещения и пожарный автомобиль, а также — о назначении специального оборудования и инструментов. Еще дети примерили форму пожарных и смогли задать интересующие вопросы.

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