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64 участника представят Хабаровский край в полуфинале Всероссийского конкурса наставников

С 27 по 30 июня во Владивостоке пройдет полуфинал Всероссийского конкурса наставников в сфере патриотического воспитания «Быть, а не казаться». Хабаровский край представят 64 участника. Конкурсантов ждут встречи с экспертами, решение практических задач, командная работа и новые знакомства. Каждый участник сможет лучше узнать свои сильные стороны и получить рекомендации для дальнейшего развития.

С 27 по 30 июня во Владивостоке пройдет полуфинал Всероссийского конкурса наставников в сфере патриотического воспитания «Быть, а не казаться». Хабаровский край представят 64 участника. Конкурсантов ждут встречи с экспертами, решение практических задач, командная работа и новые знакомства. Каждый участник сможет лучше узнать свои сильные стороны и получить рекомендации для дальнейшего развития.