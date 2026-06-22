Пропавший в Таиланде рэпер Кисло-сладкий нашелся в больнице на Пхукете

20 июня в СМИ сообщалось, что Кисло-Сладкий, пропал в Таиланде, его не могут найти уже более месяца. Тогда писали, что 27-летний артист прилетел в Паттайю вместе с другом. Оттуда он должен был вылететь на Пхукет на съемки двух музыкальных клипов, однако в назначенное место он так и не прибыл.