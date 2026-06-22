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Пропавший в Таиланде рэпер Кисло-сладкий нашелся в больнице на Пхукете

Казахстанский рэпер Дархан Жумабек, известный как Кисло-сладкий, который пропал в Таиланде несколько дней назад, найден в больнице на Пхукете. Его жизни ничего не угрожает. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

Казахстанский рэпер Дархан Жумабек, известный как Кисло-сладкий, который пропал в Таиланде несколько дней назад, найден в больнице на Пхукете. Его жизни ничего не угрожает. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

Последний раз музыканта видели на Пхукете, где он должен был сниматься в клипах. Очевидцы заметили его в неадекватном состоянии на пляже накануне исчезновения. По словам близких, серьезных травм он не получил, после дополнительного обследования его могут выписать.

Фанаты рэпера отнеслись к пропаже с недоверием, предположив, что это может быть постановкой для привлечения внимания, говорится в сообщении.

20 июня в СМИ сообщалось, что Кисло-Сладкий, пропал в Таиланде, его не могут найти уже более месяца. Тогда писали, что 27-летний артист прилетел в Паттайю вместе с другом. Оттуда он должен был вылететь на Пхукет на съемки двух музыкальных клипов, однако в назначенное место он так и не прибыл.

8 июня пропавшую на Пхукете 25-летнюю россиянку Шанти Боровских нашли живой. По данным правоохранителей, девушка находится в одной из местных больниц.