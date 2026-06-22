Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нина Останина: изменения семейной ипотеки нанесут урон демографии

Депутат Госдумы Останина назвала новые условия «долговым ярмом».

Источник: Комсомольская правда

Планируемые властями изменения в программе семейной ипотеки могут нанести серьезный урон демографии. Такое мнение на полях съезда КПРФ в беседе с RTVI высказала председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина.

Речь о предполагаемых изменения с 1 июля: условия кредитования могут привязать к числу детей. Для семей с одним ребенком ставка в Москве и Петербурге процент может вырасти до 12%, в других регионах — до 10%. Льготная ставка 6% останется при взносе свыше 50% или при наличии трех-четырех детей.

Останина назвала это ударом по семье и демографии. Жилье остается главной потребностью для молодых семей и при рождении каждого следующего ребенка. Жить с тремя-четырьмя детьми в однушке тяжело и детям, и родителям, что ведет к конфликтам и разводам.

Повышение ставки до 12% для семей с одним ребенком депутат назвала долговым капканом. Ребенок становится заложником ипотеки, и долг могут выплачивать поколениями.

Останина также отметила, что основную выгоду от льготной ипотеки получают банки и застройщики, а не семьи. В пример она привела Беларусь: при рождении четвертого ребенка жилищная ссуда обнуляется, и семья получает квартиру бесплатно.

Вместо ипотеки депутат предложила вернуться к социальному жилью и восстановить очередь для многодетных и льготных категорий. Она также указала на слабый контроль: по данным Счетной палаты, на одного человека оформляли до 26 квартир. Вместо наказания граждан, считает Останина, надо спрашивать с ведомств.

Она назвала новые правила «черным днем» для российских семей и тормозом демографической политики.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше