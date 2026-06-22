Нина Останина: изменения семейной ипотеки нанесут урон демографии

Речь о предполагаемых изменения с 1 июля: условия кредитования могут привязать к числу детей. Для семей с одним ребенком ставка в Москве и Петербурге процент может вырасти до 12%, в других регионах — до 10%. Льготная ставка 6% останется при взносе свыше 50% или при наличии трех-четырех детей.