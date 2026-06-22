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«Хабаровск помнит»: огненную картину войны зажгли на площади Воинской Славы

Самолёт ИЛ-4, выложенный из 10 тысяч свечей, стал символом вклада дальневосточников в Великую Победу.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске прошла традиционная акция «Огненная картина войны» (6+), посвящённая Дню памяти и скорби. Участники выложили из 10 тысяч свечей изображение самолёта ИЛ-4 — одного из воздушных судов эскадрильи «Дальневосточный чекист», сформированной в годы Великой Отечественной войны по инициативе сотрудников НКВД и жителей Дальнего Востока. Картину дополнила надпись «Хабаровск помнит 22.06.2026», сообщает регисполком партии «Единая Россия».

«Образ самолёта символизирует единство фронта и тыла: эти машины были построены на средства людей, которые сами не находились на передовой, но внесли вклад в приближение Победы. Инсталляция также подчёркивает роль дальневосточных регионов в общей победе над врагом», — говорится в сообщении.

В акции приняли участие депутаты «Единой России», активисты «Молодой Гвардии», волонтёры Победы и воспитанники центра «Воин».

«Хабаровск помнит»: огненная картина войны зажглась на площади Воинской Славы. Фото: Предоставлено региональным исполнительным комитетом партии «Единая Россия».

«Хабаровск помнит»: огненная картина войны зажглась на площади Воинской Славы. Фото: Предоставлено региональным исполнительным комитетом партии «Единая Россия».

«Хабаровск помнит»: огненная картина войны зажглась на площади Воинской Славы. Фото: Предоставлено региональным исполнительным комитетом партии «Единая Россия».

«Хабаровск помнит»: огненная картина войны зажглась на площади Воинской Славы. Фото: Предоставлено региональным исполнительным комитетом партии «Единая Россия».

«Хабаровск помнит»: огненная картина войны зажглась на площади Воинской Славы. Фото: Предоставлено региональным исполнительным комитетом партии «Единая Россия».

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Первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края, руководитель регионального исполнительного комитета партии Евгений Солоненко отметил значимость события:

«Наш священный долг — хранить память о каждом воине, отдавшем жизнь за Родину. Личное участие в этой акции из года в год для меня важно, потому что эта акция уникальна. В каждом регионе зажигают такие огненные картины, и хочется быть причастным к этому. Я участвую не только как организатор, но и как человек, которому небезразлична память о тех событиях».

Акция «Огненная картина войны» уже стала традиционной для Хабаровского края. Ежегодно в ночь с 21 на 22 июня жители зажигают свечи, отдавая дань памяти героям, павшим в годы Великой Отечественной войны, и вспоминая первый, самый страшный день войны — 22 июня 1941 года.

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