Пентагон потратил на военную операцию против Ирана минимум $40 млрд

В указанную сумму включены только прямые расходы: боеприпасы, уничтоженная техника и восстановление военных баз. Однако в неё не вошли операционные издержки, которые уже были заложены в базовый бюджет Пентагона на 2026 финансовый год. А он, напомним, превышает один триллион долларов.
Как уточнил старший советник CSIS Марк Кансиан, из дополнительно запрошенных 80 миллиардов долларов Пентагон уже использовал до 20 миллиардов. Таким образом, общая стоимость противостояния с Ираном может оказаться значительно выше официальных оценок.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм* после встречи с Дональдом Трампом заявил, что не верит в успех переговоров с Ираном и допускает дальнейшую эскалацию вплоть до нового вооружённого конфликта. Он отметил, что текущее дипломатическое окно между Вашингтоном и Тегераном может не привести к устойчивым договорённостям. Грэм* подчеркнул, что остаётся скептически настроенным к намерениям иранской стороны и считает риск срыва переговоров высоким.
Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.