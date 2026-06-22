Пентагон потратил на военную операцию против Ирана минимум $40 млрд

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм* после встречи с Дональдом Трампом заявил, что не верит в успех переговоров с Ираном и допускает дальнейшую эскалацию вплоть до нового вооружённого конфликта. Он отметил, что текущее дипломатическое окно между Вашингтоном и Тегераном может не привести к устойчивым договорённостям. Грэм* подчеркнул, что остаётся скептически настроенным к намерениям иранской стороны и считает риск срыва переговоров высоким.