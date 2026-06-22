Молодые жители Хабаровского края поборются за миллион рублей от Росмолодёжи

Жители Хабаровского края подали 397 заявок на XXIII Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия». Об итогах заявочной кампании сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
Всего в новом сезоне конкурса свои проекты представили более 80 тысяч человек. Проект проходит на президентской платформе «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе Владимира Путина, и реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
В краевом министерстве образования и науки отметили, что жители региона каждый год активно участвуют в конкурсе. Они предлагают инициативы для развития образования, социальной сферы, сохранения исторической памяти, экологии и культуры.
Большинство участников XXIII сезона — молодёжь от 14 до 35 лет. Авторы подавали проекты по 12 номинациям: от образования, науки и цифровой трансформации до укрепления межнационального единства и развития местных сообществ. Теперь все эти заявки ждёт экспертная оценка. Каждую работу рассмотрят не менее трёх независимых экспертов, после чего определят 300 лучших участников сезона.
Победителей и призёров в возрасте от 18 до 35 лет наградят в октябре в Национальном центре «Россия» в Москве. Участники 14−17 лет отправятся на проектную смену во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке, а авторы лучших инициатив смогут претендовать на грантовую поддержку Росмолодёжи до 1 млн рублей.