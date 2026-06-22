Молодые жители Хабаровского края поборются за миллион рублей от Росмолодёжи

Большинство участников XXIII сезона — молодёжь от 14 до 35 лет. Авторы подавали проекты по 12 номинациям: от образования, науки и цифровой трансформации до укрепления межнационального единства и развития местных сообществ. Теперь все эти заявки ждёт экспертная оценка. Каждую работу рассмотрят не менее трёх независимых экспертов, после чего определят 300 лучших участников сезона.