Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодые жители Хабаровского края поборются за миллион рублей от Росмолодёжи

XXIII Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» в этом году собрал почти 400 заявок из региона.

Жители Хабаровского края подали 397 заявок на XXIII Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия». Об итогах заявочной кампании сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Всего в новом сезоне конкурса свои проекты представили более 80 тысяч человек. Проект проходит на президентской платформе «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе Владимира Путина, и реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

В краевом министерстве образования и науки отметили, что жители региона каждый год активно участвуют в конкурсе. Они предлагают инициативы для развития образования, социальной сферы, сохранения исторической памяти, экологии и культуры.

Большинство участников XXIII сезона — молодёжь от 14 до 35 лет. Авторы подавали проекты по 12 номинациям: от образования, науки и цифровой трансформации до укрепления межнационального единства и развития местных сообществ. Теперь все эти заявки ждёт экспертная оценка. Каждую работу рассмотрят не менее трёх независимых экспертов, после чего определят 300 лучших участников сезона.

Победителей и призёров в возрасте от 18 до 35 лет наградят в октябре в Национальном центре «Россия» в Москве. Участники 14−17 лет отправятся на проектную смену во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке, а авторы лучших инициатив смогут претендовать на грантовую поддержку Росмолодёжи до 1 млн рублей.