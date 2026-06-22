Кисло-Сладкий нашёлся в тайской больнице: что случилось с пропавшим казахстанским рэпером

Сообщалось, что камеры видеонаблюдения зафиксировали Кисло-Сладкого, когда он бесцельно ходил по улицам, стучался в двери чужих домов и совершал другие странные действия. После того, как его обнаружили в лечебном учреждении, близкие артиста сообщили, что жизнь Дархана Жумабека вне опасности.