Араухо стал первым футболистом, поразившим ворота Возиньи на чемпионате мира

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике продлится до 19 июля. Турнир впервые проходит с участием 48 сборных, разделённых на 12 групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь из числа занявших третьи места.