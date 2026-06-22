Супруга премьер-министра Британии Кира Стармера Виктория сыграет важную роль в его окончательном решении об отставке, сообщает The Times.
Издание ссылается на информацию, полученную от соратника Стармера.
«Его жена играет ключевую роль в том, что произойдёт дальше. Когда в прошлом месяце казалось, что Стармер собирается уйти в отставку после череды отставок в правительстве, именно его супруга сыграла решающую роль, убедив его продолжить борьбу», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что эти выходные Стармер провёл в своей резиденции. По словам источника, он разговаривал только с супругой и ближайшими соратниками.
В пятницу Стармер заявил, что не намерен уходить в отставку и будет бороться за власть.
По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, Стармер ожиданием своей отставки объединил «землян и инопланетян».
По данным The Guardian, Стармер, как ожидается, объявит дату ухода с поста 22 июня. Он заявит «о графике своего ухода, который, скорее всего, случится осенью».