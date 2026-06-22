Times: жена Стармера сыграет ключевую роль в его решении об отставке

«Его жена играет ключевую роль в том, что произойдёт дальше. Когда в прошлом месяце казалось, что Стармер собирается уйти в отставку после череды отставок в правительстве, именно его супруга сыграла решающую роль, убедив его продолжить борьбу», — говорится в сообщении.