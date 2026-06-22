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Times: жена Стармера сыграет ключевую роль в его решении об отставке

Супруга премьер-министра Британии Кира Стармера Виктория сыграет важную роль в его окончательном решении об отставке, сообщает The Times.

Источник: Аргументы и факты

Супруга премьер-министра Британии Кира Стармера Виктория сыграет важную роль в его окончательном решении об отставке, сообщает The Times.

Издание ссылается на информацию, полученную от соратника Стармера.

«Его жена играет ключевую роль в том, что произойдёт дальше. Когда в прошлом месяце казалось, что Стармер собирается уйти в отставку после череды отставок в правительстве, именно его супруга сыграла решающую роль, убедив его продолжить борьбу», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что эти выходные Стармер провёл в своей резиденции. По словам источника, он разговаривал только с супругой и ближайшими соратниками.

В пятницу Стармер заявил, что не намерен уходить в отставку и будет бороться за власть.

По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, Стармер ожиданием своей отставки объединил «землян и инопланетян».

По данным The Guardian, Стармер, как ожидается, объявит дату ухода с поста 22 июня. Он заявит «о графике своего ухода, который, скорее всего, случится осенью».

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