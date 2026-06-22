Мемориальную доску академику РАН Михаилу Кузьмину открыли в Иркутске

«Иркутск стал для отца вторым домом. Он очень любил Сибирь, Байкал и всю жизнь боролся за его чистоту. Он не мог пройти мимо несправедливости, всегда отстаивал правду — и в науке, и в жизни. Наша семья благодарна администрации города, Институту геохимии и всем коллегам за то, что его наследие не забыто. Появление этой мемориальной доски — еще одно подтверждение того, что дело Михаила Ивановича продолжает жить, а память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сказал сын ученого Павел Кузьмин.