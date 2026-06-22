Мемориальную доску академику РАН Михаилу Кузьмину открыли в Иркутске

Памятный знак разместили на фасаде Института геохимии имени Виноградова. В мероприятии приняли участие мэр областного центра Руслан Болотов, депутат Думы города Александр Сафронов, председатель Совета Почетных граждан Иркутска Гайдар Гайдаров, родные и близкие ученого, представители научного сообщества, общественные деятели и горожане.
«Сегодня мы отдаем дань памяти экс-директору Института геохимии имени Виноградова, главному научному сотруднику Михаилу Ивановичу Кузьмину. Он прожил в Иркутске 64 года, и все их посвятил науке, был бесконечно предан избранному делу. За десятилетия непрерывных исследований в этом институте он подготовил 447 научных трудов, получивших признание в России и за рубежом. Мемориальная доска — это лишь малая часть нашей благодарности и уважения. Такие люди, как Михаил Иванович, являются гордостью и достоянием нашего города», — отметил Руслан Болотов.
Михаил Кузьмин родился в Москве, однако всю свою профессиональную жизнь связал с Иркутском. Он стоял у истоков Института геохимии, а с 1988 по 2012 год руководил им. При его участии учреждение не только сохранило научные кадры в сложные 1990-е годы, но и значительно укрепило экспериментальную базу.
«Михаил Иванович был москвичом по рождению, но никогда не хотел уезжать из Сибири. Он называл себя сибиряком и иркутянином и гордился этим. В 90-е годы институт выстоял во многом благодаря ему. В отличие от многих других учреждений, мы практически не потеряли научные кадры — это его заслуга. При этом он оставался душевным человеком: каждый сотрудник, независимо от должности, мог подойти к нему с любой проблемой, и он всегда помогал», — рассказал главный научный сотрудник Института геохимии Александр Непомнящих.
Ученый активно участвовал в решении экологических вопросов, в том числе возглавлял борьбу за отвод газопровода от Байкала, а также инициировал международный проект «Байкал-бурение», который принес мировое признание российской науке.
«Михаил Иванович стал одним из создателей новой науки — химической геодинамики. Он с коллегами доказал, что литосферные плиты действительно движутся, и эта теория получила мировое признание. В последние годы жизни вместе с коллективом ученых написал монографию “Земля от звездной пыли до современной жизни” — книгу, которая охватывает всю историю планеты от ее образования до появления жизни. Это труд, достойный крупной государственной премии», — подчеркнул старший научный сотрудник Института геохимии Алексей Мехоношин.
В 2007 году Михаилу Кузьмину присвоено звание Почетного гражданина Иркутска за выдающиеся заслуги в области науки, образования, обеспечения экологической безопасности и международного сотрудничества. Как сообщает пресс-служба администрации города, ученый награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, золотой медалью имени Вернадского, знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью». Михаил Кузьмин — лауреат Демидовской премии, присуждаемой российским ученым за выдающийся вклад в развитие фундаментальных наук.
«Я знала Михаила Ивановича 70 лет. Мы вместе учились в МГУ, и уже тогда он был вожаком — комсомольским, профсоюзным, партийным. И знаете, что интересно? Я просмотрела список его трудов и обнаружила, что из почти 450 работ лишь девять написаны им единолично. Все остальные — в соавторстве. Он умел собирать сильные коллективы и самозабвенно работал с ними. Это редкое качество для ученого такого масштаба», — рассказала главный научный сотрудник Института геохимии Валентина Макрыгина.
Михаил Кузьмин ушел из жизни в ноябре 2024 года. Ему было 86 лет.
«Иркутск стал для отца вторым домом. Он очень любил Сибирь, Байкал и всю жизнь боролся за его чистоту. Он не мог пройти мимо несправедливости, всегда отстаивал правду — и в науке, и в жизни. Наша семья благодарна администрации города, Институту геохимии и всем коллегам за то, что его наследие не забыто. Появление этой мемориальной доски — еще одно подтверждение того, что дело Михаила Ивановича продолжает жить, а память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сказал сын ученого Павел Кузьмин.