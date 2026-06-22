В Иркутске прошел рейд по замерам уровня токсичности выхлопных газов

В нем приняли участие специалисты отдела охраны окружающей среды администрации города и сотрудники ГИБДД.
Проверяющие используют специализированные приборы — газоанализаторы и дымомеры. С их помощью определяют превышение допустимых значений загрязняющих веществ в выхлопных газах. Учитываются также год выпуска машины, комплектация, экологический класс и другие свойства.
«Такие рейды организуем ежегодно с мая по октябрь. Это одно из направлений работы, которую ведем по федеральному проекту “Чистый воздух” нацпроекта “Экологическое благополучие”. В целом показатели по городу улучшились: уровень загрязнения воздуха выхлопными газами снижается», — отметила заместитель начальника отдела охраны окружающей среды Валентина Сафонова.
По информации пресс-службы администрации Иркутска, в ходе мероприятия проверили 25 автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе, 5 из них оказались технически неисправны. В отношении водителей составлены протоколы об административном правонарушении.