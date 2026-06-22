Новосибирцам перечислили признаки спелого арбуза

Роскачество опубликовало рекомендации по выбору безопасного арбуза. Специалисты настаивают: любые повреждения корки (трещины, проколы, надрезы) делают покупку недопустимой — через них внутрь проникают бактерии, вызывающие отравление.
Качественный плод узнаваем по матовой корке с чётким рисунком и ярко-жёлтому землянистому пятну — это признак естественного вызревания. При похлопывании звук должен быть средним и гулким: глухой сигнализирует о перезрелости, а слишком звонкий — о недозрелости. Сухой «хвостик» эксперты советуют не считать главным ориентиром, так как он может высохнуть и у зелёного арбуза при перевозке.
Перед покупкой обязательно требуйте у продавца декларацию о соответствии, медкнижку и данные юрлица — отсутствие документов веский повод отказаться от товара. И последнее: перед едой арбуз нужно тщательно вымыть и обсушить.