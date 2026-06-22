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В Магадане на Марчеканском шоссе загорелся автомобильный прицеп

В Магадане на Марчеканском шоссе сгорел автомобильный прицеп.

Источник: Комсомольская правда

В Магадане утром 22 июня произошёл пожар в автомобильном прицепе. Огнеборцы оперативно выехали на вызов и не дали пламени перекинуться на другие объекты. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, возгорание случилось на Марчеканском шоссе. Огонь повредил вещи, находившиеся внутри прицепа, корпус модуля и изоляцию электропроводников. Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. Пострадавших нет.

Дознаватель МЧС России предварительно установил причину случившегося — аварийный режим работы электрооборудования. Специалисты продолжают выяснять точные обстоятельства происшествия. Спасатели напоминают автомобилистам о необходимости следить за состоянием электропроводки в транспортных средствах и прицепах, особенно с наступлением жаркой погоды.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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