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МРТ с 1 сентября в РФ можно будет делать без направления лечащего врача

Это следует из документа Министерства здравоохранения.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Магнитно-резонансную томографию (МРТ) с 1 сентября 2026 года можно будет сделать без направления врача. Это следует из документа Министерства здравоохранения РФ, с которым ознакомился ТАСС.

МРТ чаще всего назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. При этом процедура проходит без непосредственного рентгеновского излучения.

«Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки)», — говорится в документе.