Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии из-за непогоды возникли перебои с электроснабжением

Без электричества остались около 20 тыс. человек.

УФА, 22 июня. /ТАСС/. Электроснабжение части жителей 10 муниципалитетов Республики Башкортостан оказалось нарушено из-за порывов ветра и грозы 21 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В результате воздействия комплекса опасных и неблагоприятных метеоявлений (порывы ветра, гроза) на территорию Республики Башкортостан за 21.06.2026 г. произошли: нарушения энергоснабжения в 10 муниципальных образованиях (Кугарчинский, Зианчуринский, Зиалирский, Белорецкий, Аургазинский, Кигинский, Куюргазинский, Абзелиловский, Учалинский и Краснокамский районы), в 84 населенных пунктах, в которых 7 390 домов с проживающим населением 19 858 человек, в том числе 3 384 ребенка, а также под отключение попали шесть социально значимых объектов (пять социально значимых объектов в Учалинском районе — ФАП, СОШ, два детских сада, ДК; один социально значимый объект в Белорецком районе — СОШ)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также зафиксированы срывы кровель в Кугарчинском, Абзелиловском и Зианчуринском районах. Срывы произошли на восьми зданиях: трех социально значимых объектах, многоквартирном доме и четырех частных постройках.

Для ликвидации последствий непогоды привлечен 71 человек, задействуют 28 единиц техники. От МЧС России привлечены 15 человек и восемь единиц техники.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше