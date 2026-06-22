В Башкирии из-за непогоды возникли перебои с электроснабжением

«В результате воздействия комплекса опасных и неблагоприятных метеоявлений (порывы ветра, гроза) на территорию Республики Башкортостан за 21.06.2026 г. произошли: нарушения энергоснабжения в 10 муниципальных образованиях (Кугарчинский, Зианчуринский, Зиалирский, Белорецкий, Аургазинский, Кигинский, Куюргазинский, Абзелиловский, Учалинский и Краснокамский районы), в 84 населенных пунктах, в которых 7 390 домов с проживающим населением 19 858 человек, в том числе 3 384 ребенка, а также под отключение попали шесть социально значимых объектов (пять социально значимых объектов в Учалинском районе — ФАП, СОШ, два детских сада, ДК; один социально значимый объект в Белорецком районе — СОШ)», — говорится в сообщении.