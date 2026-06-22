В Башкирии из-за непогоды возникли перебои с электроснабжением

УФА, 22 июня. /ТАСС/. Электроснабжение части жителей 10 муниципалитетов Республики Башкортостан оказалось нарушено из-за порывов ветра и грозы 21 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В результате воздействия комплекса опасных и неблагоприятных метеоявлений (порывы ветра, гроза) на территорию Республики Башкортостан за 21.06.2026 г. произошли: нарушения энергоснабжения в 10 муниципальных образованиях (Кугарчинский, Зианчуринский, Зиалирский, Белорецкий, Аургазинский, Кигинский, Куюргазинский, Абзелиловский, Учалинский и Краснокамский районы), в 84 населенных пунктах, в которых 7 390 домов с проживающим населением 19 858 человек, в том числе 3 384 ребенка, а также под отключение попали шесть социально значимых объектов (пять социально значимых объектов в Учалинском районе — ФАП, СОШ, два детских сада, ДК; один социально значимый объект в Белорецком районе — СОШ)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также зафиксированы срывы кровель в Кугарчинском, Абзелиловском и Зианчуринском районах. Срывы произошли на восьми зданиях: трех социально значимых объектах, многоквартирном доме и четырех частных постройках.
Для ликвидации последствий непогоды привлечен 71 человек, задействуют 28 единиц техники. От МЧС России привлечены 15 человек и восемь единиц техники.