В ГД предупредили о мошенниках, обещающих повысить баллы ЕГЭ

Он отметил, что мошенники используют разные схемы: продают фальшивое повышение баллов, создают поддельные сайты для проверки результатов и подачи апелляций, а также рассылают фишинговые письма якобы от приемных комиссий с просьбой перейти по ссылке или оплатить «бронирование» места. «Никаких улучшений результатов экзаменов за деньги не бывает. Если вам предлагают такое, то это 100% мошенники», — подчеркнул депутат.