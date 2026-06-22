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В ГД предупредили о мошенниках, обещающих повысить баллы ЕГЭ

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев заявил, что злоумышленники пользуются волнением абитуриентов и родителей.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мошенники в период экзаменационной кампании предлагают выпускникам и их родителям за деньги повысить баллы ЕГЭ, организовать пересдачу или гарантировать поступление в вуз, однако все такие обещания являются обманом. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

По его словам, злоумышленники пользуются волнением абитуриентов и родителей, обещая улучшение результатов экзаменов или поступление «по связям», а затем исчезают после получения денег.

«Я обращаюсь ко всем: не ведитесь на это. ЕГЭ — не лотерея и не торг. Результат нельзя купить. И ни один звонок “специалиста” не изменит ни одной цифры в вашем протоколе», — сказал Свищев.

Он отметил, что мошенники используют разные схемы: продают фальшивое повышение баллов, создают поддельные сайты для проверки результатов и подачи апелляций, а также рассылают фишинговые письма якобы от приемных комиссий с просьбой перейти по ссылке или оплатить «бронирование» места. «Никаких улучшений результатов экзаменов за деньги не бывает. Если вам предлагают такое, то это 100% мошенники», — подчеркнул депутат.

Свищев призвал проверять информацию только на официальных ресурсах, включая портал «Госуслуги» и сервис Рособрнадзора по результатам ЕГЭ, а при подозрительных предложениях обращаться в правоохранительные органы и на горячую линию ведомства.

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