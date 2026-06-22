100 кустов гортензии высадили в Иркутске в рамках акции по озеленению города

В ходе мероприятия высадили 100 кустов гортензий и декоративный кустарник у храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Организатор акции Елена Форевер отметила, что мероприятие направлено на создание комфортной городской среды. Участница Ольга Мартынюк поделилась, что ей приятно внести свой вклад в благоустройство Иркутска. Она принимала участие в подготовке места перед посадкой: расчищала территорию от камней, бетона и штукатурки, сообщает пресс-служба администрации города.
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«Мы начинали с малого — с субботников, где собиралось всего 12 человек. А сегодня здесь более 200 участников. Это уже шестое наше благотворительное событие за лето, и я вижу, как все меняется. Мы высаживаем два сорта гортензий. Получается целая ландшафтная композиция. Иркутск всегда держался на меценатах, на людях, которым не все равно. Сегодняшние участники — современные меценаты, которые вкладывают не только деньги, но и свое время и труд, чтобы город становился красивее. Это старая добрая традиция, которую мы продолжаем», — отметила организатор акции Ксения Нацвлишвили.