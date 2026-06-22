Корт «Олимпия» в Академгородке сохранят и реконструируют

Участники обсудили дальнейшую судьбу спортивного сооружения и перспективы развития прилегающей территории.
Корт «Олимпия» на улице Лермонтова был построен в 2010-х годах. Крытое ледовое поле пользовалось большой популярностью у юных хоккеистов до открытия нового ледового дворца в Иркутске. Однако потребность в дополнительных площадках для занятий хоккеем сохраняется. Сооружение представляет собой каркасную конструкцию с тентом, которая эксплуатировалась только в зимний период. При условии реконструкции его можно будет использовать круглый год, сообщает пресс-служба мэрии.
«Ранее рассматривался вариант сноса объекта и строительства на его месте физкультурно-оздоровительного комплекса. Однако вместе с депутатским корпусом мы приняли решение провести тщательное обследование и необходимые ремонтно-восстановительные работы для дальнейшей эксплуатации объекта по назначению. Огромное спасибо директору Иркутского института химии имени Фаворского СО РАН Андрею Викторовичу Иванову. Он помог передать городу всю прилегающую территорию, которая раньше принадлежала Академии наук. Теперь она закреплена за спортивным кластером. В перспективе мы планируем обустроить здесь открытые плоскостные сооружения, воркаут-площадки и полноценную спортивную зону круглогодичного использования», — подчеркнул Руслан Болотов.
Александр Сафронов отметил, что решение сохранить «Олимпию» позволит получить вместо одного объекта два, что особенно важно для Академгородка, который благодаря развитию такой инфраструктуры становится не только научным, но и спортивным центром города.
Как рассказал Руслан Болотов, в генеральном плане Иркутска за последние годы закреплено около 40 территорий под развитие социального каркаса — строительство школ, детских садов и спортивных объектов. В Свердловском округе появился крытый тренировочный каток с искусственным льдом в Пади Долгой, сейчас ведется строительство школы в микрорайоне Союз, лицея ИГУ на улице Мелентьева.
В планах — дальнейшее развитие инфраструктуры в шаговой доступности для жителей. Особое внимание уделяется объектам, которые уже находятся в стадии проектирования и строительства, с привлечением средств федерального и областного бюджета.