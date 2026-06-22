Выдавать зарплату и премии будут по новым правилам: что изменится

Данная инициатива является логическим продолжением уже проведённой реформы системы оплаты труда. В ходе реформы премии были официально признаны частью заработной платы на основании Федерального закона № 144-ФЗ.
Основное нововведение касается порядка привлечения сотрудников к переработкам. Законодатель установил новые лимиты и ввёл обязательный регламент повышенной оплаты сверхурочного труда. Это требует от компаний пересмотра внутренних учётных систем.
Реформа системы премирования существенно ограничила дискреционные полномочия работодателей. Произвольное лишение сотрудников бонусов теперь невозможно, так как любые стимулирующие выплаты должны базироваться на заранее определённых и задокументированных условиях. Регулярная премия не может быть отменена полностью.
В случае нарушения трудовой дисциплины работодатель вправе уменьшить общую сумму месячного вознаграждения работника не более чем на 20%. Эта санкция может быть применена только за тот месяц, в котором было применено дисциплинарное взыскание (замечание или выговор), что исключает возможность длительного финансового наказания.
Для соблюдения принципа прозрачности все параметры системы мотивации — от ключевых показателей эффективности до графиков выплат — должны быть исчерпывающе зафиксированы в локальных нормативных актах или трудовом договоре.
Государственный контроль за уровнем доходов работников дополнен строгим правилом относительно МРОТ. Заработная плата за полностью отработанный месяц не может быть ниже федерального минимума в 27 093 рубля. При этом для сопоставления с МРОТ из дохода работника вычитаются регулярные производственные премии.
Однако итоговое правило остаётся незыблемым: сумма, фактически выдаваемая сотруднику после всех удержаний и депремирования, обязана соответствовать или превышать установленный государством минимальный порог.