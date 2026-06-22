Выдавать зарплату и премии будут по новым правилам: что изменится

В случае нарушения трудовой дисциплины работодатель вправе уменьшить общую сумму месячного вознаграждения работника не более чем на 20%. Эта санкция может быть применена только за тот месяц, в котором было применено дисциплинарное взыскание (замечание или выговор), что исключает возможность длительного финансового наказания.