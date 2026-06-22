В Омском аэропорту задержали шесть рейсов, один — почти на 11 часов

Сразу три задержанных рейса направляются в Сочи. Самолёт Smartavia, который должен был вылететь в 05:25, перенесли на 09:15. Рейс авиакомпании «Россия» с отправлением в 07:10 задержали до 10:40. Ещё один самолёт «Северного ветра», запланированный на 09:25, должен подняться в воздух в 14:05.