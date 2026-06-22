В Омском аэропорту задержали шесть рейсов, один — почти на 11 часов

Утром 22 июня в Омском аэропорту задерживаются шесть рейсов. Данные опубликованы на онлайн-табло воздушной гавани по состоянию на 05:58.
Самая продолжительная задержка ожидается у рейса авиакомпании «Северный ветер» в Санкт-Петербург. Самолёт должен был отправиться 22 июня в 19:55, однако вылет перенесли на 06:40 следующего дня. Пассажирам придётся ждать почти 11 часов.
Сразу три задержанных рейса направляются в Сочи. Самолёт Smartavia, который должен был вылететь в 05:25, перенесли на 09:15. Рейс авиакомпании «Россия» с отправлением в 07:10 задержали до 10:40. Ещё один самолёт «Северного ветра», запланированный на 09:25, должен подняться в воздух в 14:05.
Кроме того, рейс «Победы» в московское Шереметьево перенесли с 05:10 на 06:40. Самолёт авиакомпании «Азимут» в Минеральные Воды вместо 09:30 должен вылететь в 10:20.
Информация на онлайн-табло может меняться. Пассажирам рекомендуют уточнять время отправления у авиакомпаний и в справочной службе аэропорта.