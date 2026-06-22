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Взрыв прогремел на заводе в Катаре, пострадали несколько человек

В промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре произошел внутренний взрыв на одном из заводов в результате технической аварии. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщило МВД страны.

В промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре произошел внутренний взрыв на одном из заводов в результате технической аварии. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщило МВД страны.

— В результате технической аварии на заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан произошел внутренний взрыв, — говорится в публикации ведомства в соцсети X.

Утечек, угрожающих безопасности людей, нет. Команды гражданской обороны занимаются ликвидацией последствий. Позже в МВД уточнили, что в результате инцидента пострадало несколько человек. Причиной взрыва стала техническая неисправность во время работы завода.

8 июня два человека пострадали при взрыве и пожаре на заводе, расположенном рядом с Финляндским вокзалом, могут быть погибшие. По предварительным данным «Фонтанки», один человек погиб в ангаре, где произошел взрыв, еще двух человек завалило обрушившимся забором.

1 июня мощный взрыв произошел на заводе по производству фейерверков Lourdes Fireworks Factory на Мальте. В результате взрыва повреждения получили жилые дома, автомобили и другие объекты в окрестностях предприятия.

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