Снос бывшего лицея в центре Владивостока идёт полным ходом — осталось два этажа

«Все строительные работы мы будем вести во внутреннем дворе комплекса, поэтому не планируем каким-либо образом мешать городской жизни. Вся техника, включая грузовой транспорт, будет заезжать через арку, после чего размещаться на внутренней территории. Возможно, в отдельных случаях будут точечные ночные разгрузки, но это скорее исключение, которое будет рассматриваться по ситуации. В целом наша задача — организовать процесс так, чтобы максимально не вмешиваться в привычный ритм городской жизни», — рассказали ранее корр. ИА PrimaMedia в компании ООО «МАИСС».