Снос бывшего лицея в центре Владивостока идёт полным ходом — осталось два этажа

Демонтаж здания бывшего лицея на углу Алеутской и Фокина продолжается во Владивостоке в рамках предстоящей реконструкции единого недвижимого комплекса. На объекте уже установлены строительные леса и обустроен безопасный пешеходный коридор. Из четырёх этажей демонтированы два верхних, а также разобрана крыша. Завершить работы по сносу планируется, по предварительным оценкам, до конца лета, а сам проект реализовать — ориентировочно до 2029 года, сообщает ИА PrimaMedia.
В конце мая строящийся объект оградили забором, а фасад здания закрыли защитной сеткой. Для вывоза стройматериалов используется внутренний двор. Защитные конструкции здесь будут стоять до окончания строительства, то есть ещё несколько лет, пока работы на объекте не будут окончательно завершены.
Речь идёт о четырёхэтажном здании на углу улиц Алеутской и Адмирала Фокина, которое уже более 15 лет находится в заброшенном состоянии и не эксплуатируется. Когда-то давно на улице Алеутская, 29 и 31 располагался профессиональный лицей № 38 ВГУЭС (сейчас ВВГУ), а в 1990—2000-е годы — колледж искусств и технологий.
Комплекс зданий по адресу Алеутская, 29−33 перешёл в собственность ООО «МАИСС» в 2022 году, когда был приобретён на аукционе, учреждённом ДОМ.РФ. В 2025 году концепцию обновлённого фасада одобрил градостроительный совет администрации города. Теперь проект вступает в активную фазу реализации. В рамках предстоящих работ два здания, фактически представляющие собой единый объект, планируется вновь объединить в соответствии с утверждённым архитектурным обликом.
При этом демонтаж углового здания оказался вынужденной мерой. Изначально собственник намеревался оставить наружные стены в их первоначальном виде. Однако в ходе технического обследования специалисты признали эту часть аварийной. О чём, подчёркивается, есть экспертное заключение.
«Все строительные работы мы будем вести во внутреннем дворе комплекса, поэтому не планируем каким-либо образом мешать городской жизни. Вся техника, включая грузовой транспорт, будет заезжать через арку, после чего размещаться на внутренней территории. Возможно, в отдельных случаях будут точечные ночные разгрузки, но это скорее исключение, которое будет рассматриваться по ситуации. В целом наша задача — организовать процесс так, чтобы максимально не вмешиваться в привычный ритм городской жизни», — рассказали ранее корр. ИА PrimaMedia в компании ООО «МАИСС».
Напомним, что будущий торгово-административно-гостиничный комплекс получит название «Командор» — в честь мореплавателя Витуса Беринга. Проект предусматривает создание многофункционального пространства, где основную часть займёт гостиница категории «три звезды». На первом этаже разместятся торговые площади, также предусмотрены административные помещения. Въезд на территорию будет организован через арку, являющуюся частью объекта. Кроме того, в составе комплекса предусмотрена крытая парковка.
Проект предполагает объединение двух исторически связанных зданий, которые ранее фактически уже функционировали как единое пространство. Хотя сегодня они формально разделены и имеют разные уровни полов, в рамках реконструкции их планируется вновь интегрировать в единый объект. Общий объём инвестиций в проект превысит один миллиард рублей. Финансирование будет осуществляться, в том числе, с привлечением кредитных средств.