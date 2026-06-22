Эксперт Подольская назвала неочевидные плюсы нелюбимой работы

«Нелюбимая работа часто дает уникальный доступ к людям: коллегам из смежных отделов, партнерам, заказчикам. Эти знакомства — ваш социальный капитал. Даже если компания вам чужая, в ней можно найти единомышленников или людей, чей опыт и контакты пригодятся в будущем. Нетворкинг, построенный без лишней эмоциональной привязанности, часто оказывается даже более эффективным», — отметила Подольская.