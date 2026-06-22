Эксперт Подольская назвала неочевидные плюсы нелюбимой работы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Финансовая стабильность, полезные знакомства и тренировка стрессоустойчивости являются главными преимуществами работы, которая не приносит удовольствия. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«Первый и самый очевидный плюс — это финансовая стабильность. Любой специалист в первую очередь продает свое время и навыки. Если вы остаетесь на этом месте, значит, текущий доход покрывает ваши базовые потребности и позволяет откладывать средства», — сказала Подольская.
Эксперт рекомендовала воспринимать зарплату как инвестиционный ресурс. По ее словам, деньги могут пойти в будущем на переобучение или же запуск собственного проекта. Также они помогут создать финансовую «подушку безопасности».
Подольская также отметила, что нелюбимая работа поможет накопить полезные связи.
«Нелюбимая работа часто дает уникальный доступ к людям: коллегам из смежных отделов, партнерам, заказчикам. Эти знакомства — ваш социальный капитал. Даже если компания вам чужая, в ней можно найти единомышленников или людей, чей опыт и контакты пригодятся в будущем. Нетворкинг, построенный без лишней эмоциональной привязанности, часто оказывается даже более эффективным», — отметила Подольская.
По мнению эксперта, нелюбимая работа также позволяет ежедневно тренировать необходимые навыки, в том числе стрессоустойчивость. Кроме этого, человек учится отделять личные чувства от рабочих задач.