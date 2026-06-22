Реставрация католического храма в Студёном квартале начнется в 2027 году

Квартал в границах улиц Алексеевской, Звездинки, Студеной и Холодного переулка в Нижегородском районе Нижнего Новгорода знаменит в первую очередь своим католическим храмом. Его здание было возвращено католикам в прошлом году, и скоро в нем начнутся восстановительные работы. А сам квартал станет целостным пространством — точкой притяжения горожан и туристов. Подробнее о жизни католической общины в городе и о возрождении обители ИА «Время Н» рассказал настоятель храма отец Георгий.
От православия к католичеству.
Настоятель нижегородского храма отец Георгий — русский католический священник, служит в Нижнем Новгороде уже 9 лет. Ему 57 лет. Имеет красный диплом Российского государственного гуманитарного университета. По специальности — «организатор документационного обеспечения управления со специализацией “муниципальное и городское хозяйство”.
«Я — профессиональный бюрократ», — говорит о себе с улыбкой отец Георгий. Он работал по специальности шесть лет в рекламном агентстве, занимался политическими технологиями. Пять с небольшим лет работал в Государственной Думе Российской Федерации помощником двух депутатов.
«Оттуда в 35 летя сбежал от семинарию», — рассказал нам отец Георгий. Он уточнил, что его родители были православного крещения. Его также по семейному обычаю крестили в младенчестве. А дальше — "личные духовные поиски в Москве, где случилась встреча с католической церковью, и другую он уже не искал.
Новые прихожане — айтишники со всего мира?
Сейчас католические службы в Нижнем Новгороде проходят рядом со зданием старого храма, в помещении бывшей конюшни купца Щелокова.
«Нам здесь давно тесно, — признается отец Георгий. — Вместимость этого храма 120 мест, если мы говорим про скамейки. Наша пасхальная аудитория — это 450−500 человек. Это практически “селедки в бочке”. Мы убираем часть скамеек, отправляем людей на второй уровень. Вот этот балкончик мы используем как раз для праздников, потому что не хватает места. Когда 26 лет назад храм открывался, служебные помещения, на которых мы сейчас находимся, на втором этаже, еще удовлетворяли нуждам. А сейчас у нас в воскресенье работают одновременно несколько групп: детская группа, молодежная группа, “Матери в молитве”, взрослая катехизация и так далее».
В 1990-е годы представители нижегородской католической общины просили власти отдать ей дореволюционный католический храм, но тогда этого не произошло. Храм был передан общине лишь в 2025 году.
«Видя, как меняется город, мы сами не могли не меняться», — говорит отец Георгий.
Еще одна причина возращения общине старого католического храма — федеральный проект IT-кампуса, который рассчитан на 8 тысяч студентов и открыт, в том числе, к иностранному присутствию. В Нижнем Новгороде уже сейчас немало студентов из Азии, Африки и Латинской Америки, исповедующих католичество. А будет еще больше.
Одна из задач, которую видит для себя отец Георгий, — не дать студентам-католикам потеряться в большом городе. В любой стране, даже в такой, как Россия, нелегко быстро адаптироваться, особенно людям с разными культурами. Но когда они встречаются и обмениваются опытом, это очень полезно. Полезно и с религиозной точки зрения, и с социологической, с гражданской точки зрения.
Богослужения на русском языке.
Когда-то у всех католиков богослужения были только на латинском языке. Однако сегодня проповедь всегда ведется на том языке, на котором говорит священник, к кому он обращается, то есть в России — на русском языке. Латынь используется иногда в песнопениях, в гимнах, в каких-то литургических терминах, потому что некоторым реалиям в русском языке просто нет аналогии и нельзя найти достойного перевода. Для некоторых прихожан латинский язык — это ценность, как древний язык церкви. Поэтому один раз в неделю, в субботу утром, служится месса на латинском языке. Недавно начались пробные богослужения на английском языке.
Католиков по всему миру приблизительно полтора миллиарда верующих. Это самая крупная религиозная конфессия в мире. В Нижнем Новгороде, по разным подсчетам, 10−12 тысяч крещённых католиков, но, конечно, они все в церковь не ходят.
«Я за 9 лет своего настоятельства знаю в лицо около тысячи человек, — рассказал отец Георгий. — Среди них не очень много иностранцев как таковых. В основном это люди, которые когда-то имели иностранные корни, например, белорусские, но давно обрусели. Они уже в третьем поколении женаты (или замужем) на людях русской крови, но считают себя католиками. Это могут быть и чиновники, и простые люди, и студенты».
Дружба конфессий.
Католики стараются поддерживать дружеские связи с православными. Диалог между представителями двух религиозных конфессий идет постоянно. Несколько лет назад состоялась встреча папы Римского Франциска и Патриарха Кирилла. Патриарх сегодня регулярно принимает у себя католические делегации. Пару раз в год православные иерархи ездят к Папе Римскому. На местном уровне — аналогичная ситуация.
По сложившейся традиции новый нижегородский католический священник всегда встречается с православным иерархом — чтобы познакомиться, узнать, есть ли какие-то претензии к католикам или, наоборот, пожелания.
«Это нормальная практика, когда католический священник приезжает, сменив другого, представить себя православному иерарху, — отмечает отец Георгий. — Такая встреча была у меня осенью, 9 лет назад».
Кстати, именно тогда митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий обратил внимание на то, что католический приход находится в неприспособленном помещении, а рядом стоит исторический храм, пусть и сильно перестроенный, и предложил подумать о возвращении католического храма. Благо у РПЦ в этом вопросе уже имелся богатый опыт.
Новый храм.
Начало реставрационных работ в возвращенном храме запланировано на ноябрь 2027 года. В настоящее время идут очень серьёзные проектные работы.
«Работает архитектурное бюро — оно изучает исторические чертежи и начинает детальную проработку всего здания, — продолжает отец Георгий. — Это тысячи различных чертежей и проекций, которые ориентированы на коммуникации — где будет подведено тепло, освещение, вода, канализация. Эта работа уже продолжается 5−6 месяцев, и мы пока в середине пути».
Другое направление работы — инженерно-строительное проектирование. Чертеж архитектора надо превратить в бумаги инженерно-строительные.
«То, что вы видите сегодня, — это радикальная перестройка 1948−49-го годов. Что там исторического, а что достроено, перестроено, можно будет понять, только раскрывая все эти слои. Мы ориентируемся на первоначальный исторический вид здания, каким оно было задумано в 1915-м году. Потому что тогда не были достроены башни до конца. На выходе ожидается классический католический храм в готическом стиле с двумя башнями. Очень хотелось, чтобы люди, которые придут к новому собору впервые, с трудом догадались, что это построено вчера. Нам очень хочется, чтобы это был качественный храм, потому что такая возможность выпадает раз в столетие, и надо эту возможность реализовать достойно. Это не храм в провинциальной деревне, это храм в очень важном для России городе», — подчеркивает отец Георгий.
Новый католический храм в готическом стиле станет центральным элементом обновленного Студёного квартала. Также здесь появятся камерный зал классической музыки, гостевые дома, культурные и гастрономические пространства.
Письма к Богу.
На фасаде ныне действующего храма — единственная в России мозаика из Ватикана. Ее подарил римский папа Франциск, который очень хорошо знал по определенному стечению обстоятельств про Нижегородскую область и был внимателен к ней.
Во внутреннем дворе на красной кирпичной стене — надпись «Письма к Богу». И обычный почтовый ящик. По словам отца Георгия, это не отличительная особенность католической церкви, а «подсмотренная идея в протестантских сообществах». В прошлый сезон сюда положили около четырехсот записок. Их читает только отец Георгий. В основном это просьбы к Всевышнему, а также благодарности ему. Священник читает записки и во время личной молитвы упоминает о просящих и благодарящих.
«Это не церковная история, это моя личная духовная история, — пояснил он. — Литургически эти записки мы не используем, но я, как священник, молюсь лично. Иногда это целые письма, иногда короткие записки, часто — просто благодарности».
Победная молитва.
В беседе с нашим корреспондентом отец Георгий вспомнил интересную историю. 8 лет назад в России проходил чемпионат мира по футболу.
В Нижнем Новгороде было сыграно несколько матчей, в том числе, — между Аргентиной и Хорватией. В обеих странах преобладают католики.
«Мы знали, что приедет много болельщиков и что они из католических стран. Мы знали, что определенная часть болельщиков молится и что они придут в нашу церковь. Перед чемпионатом мы сделали довольно радикальный ремонт: все покрасили, почистили. Я написал письмо послу Аргентины в России. Он обратился ко мне с идеей: “Давайте сделаем для аргентинской сборной отдельную молитву”. Я под эту идею даже нашел священника из Аргентины, который бы служил бы мессу на испанском языке. Мы написали письмо аргентинцам, но ответа так и не дождались. Ясно, что там и норма безопасности, и график тренировок, все это понятно, и тем не менее. Аргентинские болельщики все же пришли к храму перед матчем: гуляли, дудели в дудки, били в барабаны, но в церковь почему-то не зашли. Зато хорватские болельщики приехали в Нижний Новгороде заранее и каждый день на коленях молились в католическом храме. Приходили специально молиться об успехе. В итоге хорваты сенсационно выиграли у аргентинцев со счётом 3:0. Получается, что к этой спортивной сенсации я немножко духовно причастен», — улыбается отец Георгий.