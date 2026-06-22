Реставрация католического храма в Студёном квартале начнется в 2027 году

«То, что вы видите сегодня, — это радикальная перестройка 1948−49-го годов. Что там исторического, а что достроено, перестроено, можно будет понять, только раскрывая все эти слои. Мы ориентируемся на первоначальный исторический вид здания, каким оно было задумано в 1915-м году. Потому что тогда не были достроены башни до конца. На выходе ожидается классический католический храм в готическом стиле с двумя башнями. Очень хотелось, чтобы люди, которые придут к новому собору впервые, с трудом догадались, что это построено вчера. Нам очень хочется, чтобы это был качественный храм, потому что такая возможность выпадает раз в столетие, и надо эту возможность реализовать достойно. Это не храм в провинциальной деревне, это храм в очень важном для России городе», — подчеркивает отец Георгий.