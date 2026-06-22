С 1 сентября в Новосибирской области официально появится профессия писателя

Новый стандарт впервые официально признает статус представителей этой профессии и описывает их трудовые обязанности. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило этот приказ.
Это даст авторам возможность официально подтверждать свой профессиональный стаж, заключать трудовые договоры с издательствами и рассчитывать на социальные льготы. До этого профессия писателя не была отдельно закреплена в российском законодательстве.
Разработку документа осуществляла Ассоциация союзов писателей и издателей России при участии Союза писателей России, Союза российских писателей и Литературного института имени Горького.
Согласно стандарту, писатель обязан уметь создавать литературные замыслы, писать и редактировать тексты, а также готовить их к публикации.
К обязательным знаниям относятся русский язык, история и культура России, а также современные литературные течения.
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Татьяна Картавых