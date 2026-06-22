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Новосибирцам рассказали, можно ли вернуть билет при задержке рейса

Чтобы получить деньги, нужно зафиксировать задержку.

Источник: Giulia Squillace/CC0

Доцент Финансового университета Пётр Щербаченко в беседе с NEWS.ru разъяснил, что при задержке рейса от 30 минут пассажиры имеют право на полный возврат стоимости билета, включая невозвратные тарифы. Причина опоздания самолёта для возврата значения не имеет — компенсируется не только сам тариф и сборы (топливный, за безопасность), но и неоказанные допуслуги.

Чтобы получить деньги, нужно зафиксировать задержку: подойти к представителю авиакомпании или аэропорта и попросить отметку на посадочном талоне или маршрутной квитанции. Затем подаётся заявление на возврат — его бланк есть на сайте перевозчика или в аэропорту. При сдаче документа на месте желательно взять отметку о приёме.