В РФ не раз отмечали, что атаки БПЛА по гражданским объектам — это исключительно провокации, продиктованные провалами украинской армии на фронте. Отечественные комплексы ПВО продолжают подтверждать высокую эффективность, систематически поражая воздушные цели. В ответ российские войска наносят удары по тем предприятиям украинского ВПК, которые задействованы в сборке дронов.