Хабаровчане больше других проявляют цифровую заботу о детях

В Хабаровском крае больше половины подключённых сервисов приходится на абонентов в возрасте 56−65 лет — 57%. В этой группе цифровые инструменты часто используют бабушки и дедушки для присмотра за внуками. На втором месте родители 46−55 лет (21%), на третьем те, кому от 36 до 45 лет (10%). По данным аналитиков МегаФона, хабаровчане активнее всего используют интернет-сервисы для того, чтобы видеть цифровой след своего ребенка. Среди дальневосточных регионов они занимают первое место по числу подключений и объему сгенерированного трафика — почти 25%. На втором месте родители из Приморья, на третьем — забайкальцы.