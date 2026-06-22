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В Комсомольске-на-Амуре в микрорайоне Попова сгорели гаражи, машина и катер «Амур»

В Хабаровске из гостиницы на Ленинградской эвакуировали 32 человека из-за загоревшегося провода.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло, однако пожарным пришлось реагировать на 14 техногенных возгораний. Два из них оказались наиболее заметными. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, утром в Хабаровске на улице Ленинградской огнеборцы выезжали в девятиэтажную гостиницу. На третьем этаже в прачечной обгорел электрический провод. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарной охраны, однако персонал успел эвакуировать 32 человека, в том числе троих детей. Пострадавших нет.

Серьёзнее ситуация сложилась в Городе Юности. В микрорайоне Попова на улице Мачтовой боевые караулы тушили гаражи и деревянные постройки. В одном из гаражей полностью сгорел автомобиль, также огонь уничтожил стоявший рядом деревянный нежилой дом и катер «Амур». У второго автомобиля частично обгорела передняя часть. Пострадавших нет. Причины обоих пожаров устанавливают дознаватели МЧС России.

Всего за сутки в регионе зафиксировано три пала сухой растительности. На всей территории края продолжает действовать особый противопожарный режим. На ликвидацию последствий ДТП спасатели привлекались один раз. На туристических маршрутах зарегистрировано семь групп — 80 человек, из них 24 ребёнка.

Кроме того, за сутки произошло одно происшествие на воде. Вблизи села Воронежское-3 на протоке Хохлатка в воде обнаружено тело женщины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Спасатели МЧС для оказания аварийно-спасательных работ привлекались дважды.

Сегодня в Хабаровске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5−10 метров в секунду. Температура воздуха днём — плюс 24−26 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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