Нилов: работодатель не вправе без компенсации навязывать марку смартфона

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Работодатель не в праве требовать от сотрудника использовать какие-то гаджеты в работе, в том числе телефон конкретной марки, если он это все сам не предоставляет или не оплачивает. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Требовать у работника, чтобы у него был определенной марки телефон, был интернет, соответствующие приложения, работодатель может только в том случае, если он либо обеспечил [это все] самостоятельно — выдал аппаратуру, подключил к интернету, к мобильной связи, либо если это предусмотрено контрактом с соответствующей компенсацией», — сказал депутат.
Он подчеркнул, что по закону за использование в рабочих целях личной техники работнику положена компенсация, «но практика складывается по-разному». «Чаще всего работники используют личный телефон и самостоятельно оплачивают связь, интернет, и покупают мобильные устройства. Если говорить строго о трудовом законодательстве, то, конечно, в трудовом контракте все должно быть предусмотрено, и компенсация должна быть обеспечена», — заключил Нилов.