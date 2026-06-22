Нилов: работодатель не вправе без компенсации навязывать марку смартфона

«Требовать у работника, чтобы у него был определенной марки телефон, был интернет, соответствующие приложения, работодатель может только в том случае, если он либо обеспечил [это все] самостоятельно — выдал аппаратуру, подключил к интернету, к мобильной связи, либо если это предусмотрено контрактом с соответствующей компенсацией», — сказал депутат.