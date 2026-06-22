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Пресс-пул Вэнса: США на переговорах с Ираном рассчитывают работать в ночь

Делегация Соединённых Штатов на переговорах с Ираном в Швейцарии рассчитывает работать в ночь, заявили в пресс-пуле вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Источник: Аргументы и факты

Делегация Соединённых Штатов на переговорах с Ираном в Швейцарии рассчитывает работать в ночь, говорится в сообщении пресс-пула вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Делегация по-прежнему находится на месте переговоров, а делегация США рассчитывает продолжить работу всю ночь, сообщил высокопоставленный американский дипломат, участвующий в переговорах. По его словам, обсуждения продолжаются", — заявили в пресс-пуле.

По словам дипломата, накануне США и Иран обсудили ситуацию в Ормузском проливе, перемирие в Ливане и ядерную сделку.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно. В Бюргенштоке в Швейцарии в воскресенье начались технические переговоры при участии Пакистана и Катара.

По данным Tasnim, делегация Ирана якобы покинула место проведения переговоров. Журналист Axios Барак Равид опроверг эти сообщения. По его словам, об этом ему сообщил дипломат, принимающий участие в переговорах.

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