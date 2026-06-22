Пресс-пул Вэнса: США на переговорах с Ираном рассчитывают работать в ночь

Делегация Соединённых Штатов на переговорах с Ираном в Швейцарии рассчитывает работать в ночь, говорится в сообщении пресс-пула вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Делегация по-прежнему находится на месте переговоров, а делегация США рассчитывает продолжить работу всю ночь, сообщил высокопоставленный американский дипломат, участвующий в переговорах. По его словам, обсуждения продолжаются", — заявили в пресс-пуле.
По словам дипломата, накануне США и Иран обсудили ситуацию в Ормузском проливе, перемирие в Ливане и ядерную сделку.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
По данным Tasnim, делегация Ирана якобы покинула место проведения переговоров. Журналист Axios Барак Равид опроверг эти сообщения. По его словам, об этом ему сообщил дипломат, принимающий участие в переговорах.