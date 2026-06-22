В ГД хотят сделать бесплатным проезд в городском транспорте для школьников круглый год

«Наше предложение очень простое. Для всех школьников круглый год бесплатный проезд в любом городском транспорте. Для студентов обязательно делать 50% скидку и на городской транспорт, и на пригородные поезда. И тоже круглогодично», — цитирует Миронова ТАСС.