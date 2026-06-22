В детских лагерях Новосибирской области стартовал проект «День цифры»

Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь отметил, что работа по повышению цифровой грамотности не прерывается даже на каникулах. В учебном году школьники активно участвовали в «Уроках цифры», посвящённых нейросетям, искусственному интеллекту, анализу данных и видеоплатформам. Летом же, когда дети проводят много времени в соцсетях и онлайн-играх, вопросы защиты в цифровой среде становятся особенно острыми. Поэтому для лагерей подготовили насыщенную программу, разработанную совместно с ключевыми технологическими компаниями. При этом ребят ждут не скучные лекции, а увлекательные игры, квесты и познавательные видеоролики, позволяющие провести каникулы с пользой и освоить базовые правила безопасного цифрового поведения.