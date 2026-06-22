Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В детских лагерях Новосибирской области стартовал проект «День цифры»

В детских лагерях Новосибирской области стартовал всероссийский образовательный проект «День цифры». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Сиб.фм

Он проходит в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и охватывает сразу несколько направлений. Среди них развитие цифровых компетенций, кибербезопасность и профориентация школьников в ИТ-сфере.

Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь отметил, что работа по повышению цифровой грамотности не прерывается даже на каникулах. В учебном году школьники активно участвовали в «Уроках цифры», посвящённых нейросетям, искусственному интеллекту, анализу данных и видеоплатформам. Летом же, когда дети проводят много времени в соцсетях и онлайн-играх, вопросы защиты в цифровой среде становятся особенно острыми. Поэтому для лагерей подготовили насыщенную программу, разработанную совместно с ключевыми технологическими компаниями. При этом ребят ждут не скучные лекции, а увлекательные игры, квесты и познавательные видеоролики, позволяющие провести каникулы с пользой и освоить базовые правила безопасного цифрового поведения.