Словакия серьезно пострадает из-за ЕС: во сколько стране обойдется отказ от импорта газа из РФ

Уточняется, что рост расходов связан с необходимостью обеспечения новых транспортных мощностей. Кроме того, финансовые трудности возникнут из-за «ожидаемого роста цен на само сырье», отметил энергооператор. Точную сумму расходов пока определить невозможно, добавил он.
«Повышенные расходы могут только в Словакии составить сотни миллионов евро», — оповестили в местной компании.
Министр экономики Германии Катерина Райхе между тем заявила, что ЕС требует, чтобы турецкий газ для блока не был российским. Энергоресурсы поступают по новым контрактам в страны Евросоюза.
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