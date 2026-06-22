30-градсуная жара возвращается в Красноярск

В Красноярске четвертая неделя лета будет жаркой, но во второй ее половине ожидаются осадки.
Днем в понедельник и во вторник синоптики обещают +25, +27 °C, в среду — до +29 °C, а с четверга по воскресенье — до +30, +32 °C. Ночная температура тоже будет расти — с +13 до +18 °C.
Небольшой дождь прогнозируется в четверг и на выходных.
Ветер всю неделю будет преимущественно слабый, северо-восточного направления. При таких метеоусловиях и с учетом дыма от лесных пожаров город, скорее всего, останется с режимом «черного неба».
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