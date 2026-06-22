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В Омской области десяток яиц подешевел до 86,81 рубля за неделю

За неделю стоимость десятка яиц снизилась почти на 6%.

Источник: Om1 Омск

В Омской области заметно снизились средние розничные цены на куриные яйца. Актуальные данные Росстата опубликовал ресурс федерального Минфина «Ай мониторинг».

За неделю десяток яиц подешевел на 5,9%, или на 5 рублей 46 копеек. Теперь средняя стоимость продукта в регионе составляет 86 рублей 81 копейку.

Несмотря на недельное снижение, с начала 2026 года яйца в Омской области прибавили в цене 3,1%. Разница по сравнению с январскими показателями составляет 2 рубля 57 копеек за десяток.

Максимальную стоимость в этом году Росстат зафиксировал в конце марта — начале апреля. Тогда десяток куриных яиц в среднем продавали за 101 рубль 67 копеек.

Рост цен связывали с расходами производителей на корма, ветеринарные препараты, обслуживание оборудования и перевозку продукции.