Вузы Хабаровского края примут на бюджет более 5600 абитуриентов

Напомним, на портале Госуслуг (6+) к старту вступительной кампании 2026 года расширен новыми функциями сервис «жизненная ситуация» для поступления в вуз. В него добавлены функции поиска по индивидуальному номеру в списках поступающих, автоматического отображения таких достижений, как участие в олимпиадах или наличие значка ГТО, а также данные о целевых квотах. С 2026 года сервис на «Госуслугах» стал основным электронным способом подачи документов в вузы. Развитие «жизненных ситуаций» осуществляется в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует Заместитель Председателя Правительства РФ — Руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.