Новосибирцев предупредили о набирающей популярность схеме обмана с QR-кодом

В интервью РИА Новости правовед Иван Соловьев предупредил о новой уловке мошенников: они всё чаще используют QR-коды для взлома аккаунтов на «Госуслугах» и доступа к электронным кошелькам.
Схема действует через поддельные квитанции, которые подбрасывают в почтовые ящики — якобы для доплаты транспортного налога. Переход по такому коду либо устанавливает на устройство вредоносное ПО, либо открывает злоумышленникам доступ к учётной записи.
Аналогичные сообщения приходят и с фальшивыми штрафами — за нарушения ПДД или налоги. Соловьев советует в любом сомнительном случае сверять данные с официальными уведомлениями в самом портале «Госуслуги» и не переходить по непроверенным ссылкам.