Новосибирцев предупредили о набирающей популярность схеме обмана с QR-кодом

Аналогичные сообщения приходят и с фальшивыми штрафами — за нарушения ПДД или налоги. Соловьев советует в любом сомнительном случае сверять данные с официальными уведомлениями в самом портале «Госуслуги» и не переходить по непроверенным ссылкам.