«Единство народа стало залогом Победы» — Дмитрий Демешин

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём персональном канале в мессенджере Макс написал о памятной для всех россиян дате — 85 лет назад, 22 июня 1941 года, нацистская Германия напала на Советский Союз. Глава регионального правительства подчеркнул, что агрессия была подлой и вероломной: враг атаковал ночью и без официального объявления войны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— «В этой дате — скорбь по миллионам погибших и напоминание, к каким страшным последствиям способна привести слепая вера в своё превосходство, расизм, ксенофобия, отказ другим народам в праве на самобытность», — напомнил Дмитрий Демешин высказывание президента России Владимира Путина. — Когда государства Европы одно за другим в считанные дни и недели сдались под натиском нацистов, наше Отечество не просто выстояло, но и спасло весь мир от фашистской чумы. Воины со всех краёв Родины плечом к плечу умирали, но не сдавались в Брестской крепости, стояли насмерть под Москвой и Сталинградом, гнали захватчиков от Ленинграда, несли знамя Победы через Курскую дугу к самому Берлину.
Губернатор напомнил, что спустя всего несколько месяцев советские солдаты одержали победу над милитаристской Японией, завершив самую страшную войну в истории и продемонстрировав мощь нашего единства. Именно единство нашего народа стало ключом к Победе, и мы, потомки победителей, должны хранить эту память — в честь предков и в назидание будущим поколениям.
— Такими же братскими узами связаны сегодня участники специальной военной операции, — написал он. — Их самоотверженность, отвага и любовь к Родине — залог нашего будущего. Героев наших дней мы сегодня ждём с Победой — и она обязательно будет за нами!
Сегодня ночью, в честь всех погибших, в России — в больших городах и маленьких посёлках — зажглись «Огненные картины войны». Акцию организовали движение «Волонтёры Победы» и партия «Единая Россия». На площади «Город воинской славы» в Хабаровске расправил крылья из 10 тысяч свечей самолёт ИЛ-4 — символ эскадрильи «Дальневосточный чекист».
— Вечная память всем, кто отдал жизнь за Отечество. Вечная слава победителям! — написал Дмитрий Демешин.