В Иркутской области открыли два центра активного долголетия

Губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что развитие сети таких центров — одно из главных направлений региональной программы «Активное долголетие». В Иркутске флагманский центр «Импульс» посещают более 430 человек в месяц, его опыт уже тиражируют в других регионах. Всего в области в программу вовлечены свыше 124 тысяч пожилых граждан.