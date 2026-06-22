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Вместо убитой тигром коровы житель Приморья получил кондиционер

Мужчина заявил, что теперь не держит зла на хищника, несмотря на утрату животного.

Источник: Аргументы и факты

Житель Партизанского района Приморского края получил кондиционер вместо убитой хищником коровы в рамках программы компенсации ущерба от амурского тигра.

Центр «Амурский тигр», реализующий эту программу, удовлетворил просьбу сельчанина, пойдя ему навстречу. По его словам, он благодарен Центру за помощь и не держит зла на хищника за утрату коровы.

Ранее «АиФ-Приморье» писал, что другой приморец, житель Дальнереченского района, у которого амурский тигр загрыз собаку, попросил компенсировать убытки покупкой газовой плиты. Центр «Амурский тигр» объяснил, что согласился на такой вариант и засчитал покупку плиты как возмещение ущерба.

Программа компенсации ущерба, нанесенного амурским тигром сельскохозяйственным и домашним животным местных жителей, создана для исключения желания граждан мстить хищнику за утрату животных. Программа компенсации не является государственной — это добровольная инициатива Центра «Амурский тигр», реализуемая благодаря поддержке организаций-спонсоров. Порядок, размер и лимиты возмещения зафиксированы во внутренних документах организации и не требуют согласования с кем-либо.

Потери не компенсируются деньгами: их возмещают животными или кормами для них, а также в некоторых случаях — иными способами.