«Ему конец»: в Киеве высказались после угроз Зеленского в адрес Белоруссии

Попытки Зеленского любой ценой втянуть Белоруссию в конфликт на Украине обернутся поражением, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Это просто безобразие! Попытки Зеленского угрожать Белоруссии, ставить ультиматумы и доказывать свою важность, могут обернуться тем, что Минск всё же вступит в конфликт. Ну и всё, Киеву конец», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
Он отметил, что у Зеленского произошёл конфликт с Польшей, это может ударить по обороноспособности Украины.
«Беда ещё и в том, что Зеленский забывает, что такая агрессия не останется без ответа России, а у нас и так одни проблемы с Москвой», — заявил Соскин.
Напомним, Зеленский выдвинул ультиматум Александру Лукашенко, пригрозив нанести удары по Белоруссии.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Украина находится в очень трудном положении.