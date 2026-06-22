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«Ему конец»: в Киеве высказались после угроз Зеленского в адрес Белоруссии

Попытки Зеленского любой ценой втянуть Белоруссию в конфликт на Украине обернутся поражением украинских войск, заявил Олег Соскин.

Источник: Аргументы и факты

Попытки Зеленского любой ценой втянуть Белоруссию в конфликт на Украине обернутся поражением, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Это просто безобразие! Попытки Зеленского угрожать Белоруссии, ставить ультиматумы и доказывать свою важность, могут обернуться тем, что Минск всё же вступит в конфликт. Ну и всё, Киеву конец», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.

Он отметил, что у Зеленского произошёл конфликт с Польшей, это может ударить по обороноспособности Украины.

«Беда ещё и в том, что Зеленский забывает, что такая агрессия не останется без ответа России, а у нас и так одни проблемы с Москвой», — заявил Соскин.

Напомним, Зеленский выдвинул ультиматум Александру Лукашенко, пригрозив нанести удары по Белоруссии.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Украина находится в очень трудном положении.

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