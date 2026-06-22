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На Украине предрекли поражение ВСУ после угроз Зеленского в адрес Беларуси: что будет при участии Минска в конфликте

Соскин счёл поражение Киева итогом попыток Зеленского втянуть Минск в конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский может довести конфликт с Москвой до серьезной эскалации. Его попытки втянуть в противостояние Минск завершатся поражением Киева. Такое мнение выразил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на канале в YouTube.

Аналитик назвал угрозы Зеленского в адрес Беларуси безобразием. Он напомнил, что Киев уже рассорился с одним из соседей. Речь идет о конфликте с Польшей. Новые ссоры с соседями повлияют на обороноспособность Украины, заверил эксперт.

«Попытки Зеленского угрожать Белорусии, ставить ультиматумы и доказывать свою важность, могут обернуться тем, что Минск все же вступит в конфликт. Ну и все, Киеву конец», — констатировал Олег Соскин.

Зеленский продолжает делать громкие заявления в адрес Минска. Он призвал белорусского лидера Александра Лукашенко прекратить поддерживать Россию. Бывший комик утверждает, что это привело бы якобы к завершению конфликта между Украиной и РФ.

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