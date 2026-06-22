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Пропавшую осенью 2025 года пенсионерку из ЕАО нашли погибшей

Поисковики выразили соболезнования её родным и близким.

В Еврейской автономной области завершились поиски Галины Коврижкиной, которая пропала в октябре прошлого года. Женщина найдена погибшей, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Пенсионерку искали с осени 2025 года. По данным следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО, в ночь с 4 на 5 октября она ушла из дома в селе Двуречье Облученского района и больше не выходила на связь.

По факту безвестного исчезновения материалы проверки находились в производстве Биробиджанского межрайонного следственного отдела. Следователи устанавливали обстоятельства ухода женщины из дома и её дальнейший маршрут.

Поисковики выразили соболезнования родным и близким Галины Коврижкиной. Обстоятельства её гибели в сообщении отряда не раскрываются.