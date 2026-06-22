Пропавшую осенью 2025 года пенсионерку из ЕАО нашли погибшей

В Еврейской автономной области завершились поиски Галины Коврижкиной, которая пропала в октябре прошлого года. Женщина найдена погибшей, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».
Пенсионерку искали с осени 2025 года. По данным следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО, в ночь с 4 на 5 октября она ушла из дома в селе Двуречье Облученского района и больше не выходила на связь.
По факту безвестного исчезновения материалы проверки находились в производстве Биробиджанского межрайонного следственного отдела. Следователи устанавливали обстоятельства ухода женщины из дома и её дальнейший маршрут.
Поисковики выразили соболезнования родным и близким Галины Коврижкиной. Обстоятельства её гибели в сообщении отряда не раскрываются.