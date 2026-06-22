Жители Новосибирска увидят Венеру и Луну рядом в ночь на 17 июля

В ночь на 17 июля яркая Венера и тонкий лунный серп окажутся в созвездии Льва на расстоянии всего 2 градуса 33 минуты друг от друга. Освещенность спутника Земли в этот момент составит всего 14%, а блеск Венеры достигнет звездной величины −4,1. Такая близость позволит наблюдать оба объекта одновременно без специального оборудования.