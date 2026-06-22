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Новосибирским автолюбителям сообщили о нововведениях с 1 июля

Среди нововведений — автоматическая фиксация нарушений, связанных с тонировкой стёкол.

Источник: НДН.ИНФО

Одно из главных изменений — автоматическая проверка тонировки с помощью дорожных комплексов. Если автомобиль не соответствует требованиям, владельцу будет выписан штраф в размере 500 рублей без участия инспектора.

Также с 1 июля запретят использовать мобильные телефоны в руках за рулём. Водителям разрешат пользоваться смартфоном только через систему громкой связи или специальный держатель. Нарушение этого правила повлечёт за собой штраф в размере 1500 рублей.

Камеры начнут фиксировать случаи выезда на встречную полосу. За первый подобный проступок водителю грозит штраф в размере 7500 рублей, а повторное нарушение в течение года может привести к лишению прав на один год.

Парковочные правила также претерпят изменения. За неоплаченную стоянку предусмотрен единый штраф в размере 3500 рублей. Оплатить парковку нужно будет в течение 15 минут с момента остановки автомобиля.

Кроме того, с 1 июля автомобилисты смогут выбрать индивидуальный регистрационный номер. Забронировать желаемое сочетание букв и цифр можно будет через портал госуслуг, используя данные МВД.

Татьяна Картавых